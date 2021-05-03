В связи с 98-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева группа сотрудников Службы государственной безопасности совершила очередное восхождение на Пик Гейдара – вершину высотой 3 751 метр, расположенную на массиве Гызыл Гая горной гряды Башдаг Большого Кавказа и носящую имя общенационального лидера, сообщает сайт СГБ.

Участники восхождения разбили лагерь в предгорьях массива Гызыл Гая горной гряды Башдаг Большого Кавказа. На следующем этапе, несмотря на суровый рельеф и климатические условия, участники преодолели все препятствия и в полном составе по определенному маршруту и в назначенное время взошли на вершину. Перед барельефом общенационального лидера сотрудники почтили его память, на Пике Гейдара исполнили Государственный гимн, водрузили Государственный флаг Азербайджана и эмблему Службы государственной безопасности.