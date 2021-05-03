В лабораториях АИПБ продолжают проводить оценку риска заболевания картофеля

Золотистая картофельная нематода, присутствующая во многих регионах мира, где выращивают картофель, считается самым главным вредителем этого овоща . Вредитель является одним из пяти вредоносных организмов, которые, согласно П равилам о болезнях и вредителях картофеля ЕС, находятся под строгим контролем. Золотистая картофельная нематода распространена как в странах, расположенных в умеренном климатическом поясе, так и в регионах с относительно умеренным климатом.

С целью контроля распространения золотистой картофельной нематоды и проведения эффективных мер борьбы с ней специалистами Азербайджанского института пищевой безопасности (АИПБ) был проведен анализ рисков. В соответствии с карантинными правилами во внутренней и международной торговле анализировались результаты с момента пересадки клубней с использованием безвредного посадочного материала на продуктивные поля и до конца вегетации растения. Также специалистами были отобраны образцы семенного и посадочного картофеля из хозяйств в Бардинском, Гянджинском, Товузском, Шамкирском районах и переданы в лабораторию для проведения анализов. В результате анализов золотистая картофельная нематода не была обнаружена.

Наиболее вероятными путями проникновения нематоды в страну являются цисты в импортном семенном картофеле, который может транспортироваться через посадочный материал, почву, луковицы цветочных культур, картофельное растение, завезенное в целях питания и переработки. В связи с этим осуществляются соответствующие меры контроля. В зависимости от климатических условий цисты этого вредителя, которые могут давать 1-2 поколения в год, распространяются почвой, содержащейся в посадочном материале, клубнях и луковицах, а также дождевыми водами и ветром. Оптимальная температура для развития - 15-200 С, относительная влажность - 70%. В этих условиях одно поколение развивается за 38-48 дней.

В настоящее время специалистами АИПБ в хозяйствах регулярно проводятся мониторинги и оказывается необходимая методическая поддержка субъектам предпринимательства.