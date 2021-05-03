В лабораториях АИПБ продолжают проводить оценку риска заболевания картофеля
Золотистая картофельная нематода, присутствующая во многих регионах мира, где выращивают картофель, считается самым главным вредителем этого овоща. Вредитель является одним из пяти вредоносных организмов, которые, согласно Правилам о болезнях и вредителях картофеля ЕС, находятся под строгим контролем. Золотистая картофельная нематода распространена как в странах, расположенных в умеренном климатическом поясе, так и в регионах с относительно умеренным климатом.
С целью контроля распространения золотистой картофельной нематоды и проведения эффективных мер борьбы с ней специалистами Азербайджанского института пищевой безопасности (АИПБ) был проведен анализ рисков. В соответствии с карантинными правилами во внутренней и международной торговле анализировались результаты с момента пересадки клубней с использованием безвредного посадочного материала на продуктивные поля и до конца вегетации растения. Также специалистами были отобраны образцы семенного и посадочного картофеля из хозяйств в Бардинском, Гянджинском, Товузском, Шамкирском районах и переданы в лабораторию для проведения анализов. В результате анализов золотистая картофельная нематода не была обнаружена.
Наиболее вероятными путями проникновения нематоды в страну являются цисты в импортном семенном картофеле, который может транспортироваться через посадочный материал, почву, луковицы цветочных культур, картофельное растение, завезенное в целях питания и переработки. В связи с этим осуществляются соответствующие меры контроля. В зависимости от климатических условий цисты этого вредителя, которые могут давать 1-2 поколения в год, распространяются почвой, содержащейся в посадочном материале, клубнях и луковицах, а также дождевыми водами и ветром. Оптимальная температура для развития - 15-200 С, относительная влажность - 70%. В этих условиях одно поколение развивается за 38-48 дней.
В настоящее время специалистами АИПБ в хозяйствах регулярно проводятся мониторинги и оказывается необходимая методическая поддержка субъектам предпринимательства.