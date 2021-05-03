В Индии с COVID будет бороться армия

Власти охваченной эпидемией индийской столицы Дели попросили помощи у армии. Город не может собственными силами справиться со второй волной Covid-19, приобретающей в Индии катастрофические масштабы, пишет Русская служба BBC.

Больницы в Дели переполнены, ощущается острая нехватка кислорода для медицинских целей. Власти города хотят, чтобы военные взяли под свой контроль организацию работы центров помощи больным, медицинских центров и реанимационных отделений.

Отложены выпускные экзамены в индийских медицинских учебных заведениях, студентов направляют на борьбу с эпидемией.

Общее число зараженных коронавирусом в Индии приближается к 20 млн. Эксперты заявляют, что все это - официальная статистика, реальные цифры могут быть значительно выше, так как тестов на ковид проводится мало, а многие больные умирают дома, так и не дождавшись врача.