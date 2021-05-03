Джейхун Наджафов, собкор 12:41

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад начал реализацию собственного проекта «иранский Ельцин», который направлен на демонтаж исламской государственной системы страны. Об этом в интервью изданию Аsr İran сообщил Абдолреза Давари - бывший советник экс-президента, руководитель всех его предвыборных кампаний и близкий друг.

В начале апреля Ахмадинежад сделал ряд громких заявлений сайту Клуба молодых журналистов при иранском государственном радио и телевидении. В частности, он обвинил иранские власти в коррупции, присвоении национальных природных ресурсов, разбазаривании доходов страны, создании монополий и антигосударственном характере решения об отказе сесть за стол переговоров с США. Беседу с бывшим президентом спешно удалили с сайтов нескольких иранских изданий. В своем интервью Абдолреза Давари утверждает, что Ахмадинежад уверен в скором падении исламской республики, и в этом контексте его миссия заключается в способствовании «бескровному, мирному переходу от одной системы к другой». Разрушение нынешней системы «Вилаяти Фагих» он связывает с тремя основными факторами: уходом верховного лидера аятоллы Хаменеи, полным обвалом фондового рынка страны, в связи с чем экс-президент предрекает скорый дефолт, и, наконец, прямым воздействием США и Израиля на ключевые сферы жизни Ирана. У Ахмадинежада есть план, в соответствии с которым он призван сыграть ту же политическую роль, что исполнил в России в 90-х Борис Ельцин, а именно восстановить отношения с Западом и реформировать государственную систему. Комментируя haqqin.az заявление Давари, иранский политолог Таха Кермани прежде всего подчеркнул, что Ахмадинежад был единственным президентом Ирана, который не скрывал противоречий с верховным лидером Хаменеи. Хотя сторонники и электорат Ахмадинежада всегда были теми же, что и у Хаменеи – сельская беднота. Сегодня экс-президент стремится популистскими приемами увеличить свой авторитет и влияние в иранском обществе. На фоне тяжелейшей экономической ситуации, глубокого социального кризиса в Иране очень просто объявить себя оппозиционером, что, по мнению Кермани, и предпринял экс-президент. Положение действительно критическое. Инфляция в ИРИ - одна из самых высоких в мире, на март этого года она достигла почти 49%. Некоторые продукты питания, такие как мясо и овощи, подорожали на 70%, а из-за обвала фондовой биржи пострадали миллионы иранцев.

«Ахмадинежад стремится запрыгнуть на гребень взмывающей волны массового недовольства, завуалировав при этом собственные просчеты во время пребывания в президентском кресле», - скептически констатирует политолог. Кермани напоминает, что еще в прошлом году бывший президент активно поддерживал протесты в связи с повышением цен на бензин, а после выступления на акции в Ширазе его даже на короткое время арестовали. Так что, скорее всего, делать очень уж резкие заявления в адрес властей он теперь поостережется. «Зная характер Ахмадинежада, власти стараются ограничить его возможности политического маневра, - полагает аналитик. - Они опасаются, что экс-президент может раскрыть какую-нибудь конфиденциальную информацию о политико-религиозной верхушке страны. Будучи восемь лет президентом, он владеет такими сведениями. В свое время иранская политическая система наделила Хаменеи исключительными властными полномочиями, и в его отсутствие однозначно начнется беспощадная борьба элит за единоличную власть. И все это на фоне серьезных экономических и политических угроз существующей государственной системе. По меньшей мере странными, однако, выглядят надежды Ахмадинежада на внешнее вторжение. С приходом в Белый дом Джо Байдена негативное развитие отношений между США и ИРИ приостановилось, и даже появились признаки потепления. В частности, намерение Байдена вернуться к соглашению по иранской ядерной программе «5+1». Кстати, в Иране считают, что устроенный израильскими спецслужбами взрыв на ядерном заводе в Натанзе преследовал цель торпедировать именно потепление отношений между США и Ираном. Провозглашенная Дональдом Трампом политика жесткого давления на Иран ушла в прошлое, и нет никаких предпосылок тому, чтобы Байден как-то использовал силу против Ирана». Период благополучия, который пришелся на президентство Ахмадинежада, Кермани нисколько не относит к его достижениям. Просто так совпало, что возникли весьма благоприятные условия. В первую очередь это рекордный рост мировых цен на нефть, благодаря чему Иран получил самые высокие прибыли от ее продажи за всю свою историю. Предпринятое же в то время самим Ахмадинежадом он считает популистскими шагами, направленными на укрепление собственного авторитета. Имея большие финансовые возможности, его правительство оказывало значительную денежную поддержку КСИР, дабы рассчитывать на его помощь. В то же время Ахмадинежад ввел внушительный пакет адресных социальных пособий и субсидий для бедных слоев населения, что, однако, тоже было чисто популистской акцией, причем не продуманной и не отвечающей экономическим возможностям страны. «Сейчас многочисленные пособия стали сложной и очень болезненной проблемой для правительства Хасана Роухани, которое в условиях низких цен на нефть и резко сократившихся доходов страны вынуждено сворачивать социальные субсидии. А в сознании бедных и очень бедных слоев населения Ахмадинежад ассоциируется пусть с мизерной, но все же социальной помощью. Именно этот фактор сегодня активно использует экс-президент, объезжая деревни, где выступает с пламенными речами перед сельской беднотой. Он усердно создает образ заботливого защитника бедных и неимущих, в то время как стремительное ухудшение экономического положения привело к тому, что население потеряло доверие ко всем, кто когда-либо был наделен властью. Иранцы перестали доверять системным политикам. Поэтому, даже если власти дадут экс-президенту возможность развить политическую деятельность, сомнительно, чтобы ему удалось привлечь сколь-нибудь значительную протестную массу. Кстати, он давно подрастерял и сторонников в КСИР, которым очень помогал в первые четыре года президентства, – они отвернулись от Ахмадинежада, когда во второй срок своего правления он пошел против Хаменеи. КСИР традиционно солидаризируется с верховным лидером», - утверждает политолог.