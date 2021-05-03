ПО «Азеригаз» продолжает принимать меры по выявлению случаев незаконного использования и утечек природного газа. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе ПО.

Сотрудники ПО «Азеригаз» выявили еще один факт незаконного использования природного газа, самовольного вреза в газовую линию. Они неоднократно обращались с просьбой о выплате дебиторской задолженности в размере 41 900 манатов в принадлежащее Эхтираму Алиеву хлебопекарное предприятие «Трубопровод 5», расположенное по адресу: Хатаинский район, ул. Сулеймана Ахмедова, 6. Так как задолженность не была выплачена, сотрудники объединения прекратили подачу газа на предприятие. После этого работники хлебопекарни незаконно, с помощью резиновых шлангов сделали врез в газовую линию. Помимо этого, были выявлены незаконные вмешательства в работу газового счетчика.

Несмотря на то, что незаконные врезы были пресечены несколько раз, сотрудники пекарни повторно осуществляли попытки незаконного подключения к газовым линиям. Вместо того чтобы погасить задолженность, они угрожали сотрудникам ПО «Азеригаз» и пытались нанести им травмы.

Сотрудники ПО «Азеригаз» по указанному адресу провели еще один осмотр. Вновь было обнаружено незаконное подключение. С помощью сварки был ликвидирован врез в линию и предприятие было предупреждено в последний раз.

ПО «Азеригаз» представило видеосюжет об этом инциденте: