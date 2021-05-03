Назван способ пережить солнечную бурю
Российский терапевт Татьяна Романенко в беседе со «Звездой» назвала способ пережить солнечную бурю, сообщает «Лента.ру».
По словам врача, наиболее уязвимыми к данному явлению являются люди, имеющие хронические заболевания, например, сердечно-сосудистой системы. Им следует особое внимание уделять аномалиям погоды.
«Соблюдать оптимальный режим дня, отдыха. Достаточный сон, разумная, умеренная еда, прогулки на свежем воздухе и прием базовых препаратов — это все то, что позволяет нам пережить эти природные катаклизмы», — уверяет российский специалист.