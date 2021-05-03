Турция ужесточает локдаун

Власти Турции вводят с 7 мая ряд дополнительных мер с целью недопущения распространения COVID-19, сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД страны.

Согласно распоряжению министерства, в магазинах (включая сетевые и супермаркеты) будет запрещено продавать любые товары, не входящие в список продуктов первой необходимости.

Так, к ранее объявленным ограничениям по продаже алкоголя добавляется запрет на продажу в магазинах электроники, игрушек, канцтоваров, одежды и аксессуаров, текстиля, автомобильных аксессуаров, садовых принадлежностей, инструментов и изделий из стекла.

В то же время с 7 мая в магазинах помимо социально значимых продуктов и чистящих средств можно будет приобрести корм для животных и косметику (за исключением парфюма и принадлежностей для нанесения макияжа).