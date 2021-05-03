Синоптики прогнозируют сильный ветер
В среду, 5 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, прогнозируется порывистый северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 11-13, днем 15-18 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем 16-18 градусов тепла.
Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 70-80%.
5 мая в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, ливни, град, в высокогорных районах снег. Утром туман, прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 17-21, в горах ночью 3-8, днем 8-13 градусов тепла.