Банк Республика представил новый продукт - Digital Card видео
Банк Республика, придающий большое внимание развитию безналичных расчетов и инновациям в Азербайджане, представил клиентам новый продукт - Digital Card.
Digital Card - это полноценная банковская карта платежной системы VISA, которая мгновенно активируется в приложении Mobil Şöbə Банка Республика и предназначена для оплаты товаров и услуг онлайн и посредством бесконтактных POS терминалов благодаря функции NFC.
Теперь пользователи приложения Mobil Şöbə, как клиенты Банка Республика так и все пользователи приложения, смогут стать владельцами Digital Card не выходя из дома, одним касанием и абсолютно БЕСПЛАТНО.
Пользователи Digital Card смогут безопасно получить реквизиты карты непосредственно в приложении Mobil Şöbə и легко производить онлайн-платежи. Новая карта представляет собой полностью цифровую банковскую карту и не воспроизводится физически. Отметим, что в настоящее время карта выпускается сроком на 1 год, в манатах и без комиссии за обслуживание.
Кроме того, впервые в Азербайджане пользователи смогут выбрать желаемый дизайн карты из каталога в приложении Mobil Şöbə, специально представленного для продукта Digital Card, и установить внешний вид карты по своему вкусу.
Еще одним приемуществом Digital Card является возможность совершать бесконтактные платежи смартфоном сразу после активации карты в приложении Mobil Şöbə (для пользователей Android с поддержкой NFC).
Не теряя времени, установите приложение Mobil Şöbə и одним касанием станьте обладателем цифровой карты с вашим индивидуальным дизайном!
Приложение Mobil Şöbə Банка Республика можно скачать в PlayMarket или AppStore.
Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии - Инвестиционная корпорация DEG (член банковской группы KfW и SIDT) и Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.)
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.