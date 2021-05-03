Digital Card - это полноценная банковская карта платежной системы VISA, которая мгновенно активируется в приложении Mobil Şöbə Банка Республика и предназначена для оплаты товаров и услуг онлайн и посредством бесконтактных POS терминалов благодаря функции NFC.

Теперь пользователи приложения Mobil Şöbə, как клиенты Банка Республика так и все пользователи приложения, смогут стать владельцами Digital Card не выходя из дома, одним касанием и абсолютно БЕСПЛАТНО.

Пользователи Digital Card смогут безопасно получить реквизиты карты непосредственно в приложении Mobil Şöbə и легко производить онлайн-платежи. Новая карта представляет собой полностью цифровую банковскую карту и не воспроизводится физически. Отметим, что в настоящее время карта выпускается сроком на 1 год, в манатах и без комиссии за обслуживание.

Кроме того, впервые в Азербайджане пользователи смогут выбрать желаемый дизайн карты из каталога в приложении Mobil Şöbə, специально представленного для продукта Digital Card, и установить внешний вид карты по своему вкусу.

Еще одним приемуществом Digital Card является возможность совершать бесконтактные платежи смартфоном сразу после активации карты в приложении Mobil Şöbə (для пользователей Android с поддержкой NFC).