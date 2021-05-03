Афа Бабаева, отдел информации 14:22

На прошлой неделе глава Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли провел обширную пресс-конференцию, в которой подвел итоги пятилетней деятельности возглавляемого им агентства. Пресс-конференция была организована в Центре интеллектуального управления транспортом, где с учетом карантинных требований были созданы все условия для масштабного брифинга. Руководитель БТА говорил много, стараясь досконально обрисовать ситуацию с общественным транспортом в Баку, а также объяснить принимаемые Агентством решения, некоторые из которых в разное время вызывали резкое недовольство у автолюбителей Баку. Благодаря техническим возможностям, созданным в Центре интеллектуального управления транспортом, каждый аргумент, приводимый Вюсалом Керимли, подкреплялся фотофактами, которые выводились на большие экраны. Haqqin.az приводит основные тезисы, озвученные Вюсалом Керимли на этой пресс-конференции. В начале мероприятия Вюсал Керимли напомнил присутствующим, что во главе угла деятельности БТА стоят не владельцы частных автомобилей, а пользователи общественного транспорта и пешеходы, которые составляют 60-70 процентов от общего числа горожан.

О городских автобусах Вюсал Керимли отметил, что благодаря особому вниманию, которое оказывает руководство страны сфере общественного транспорта, ежегодно в Баку завозится свыше 300 новых автобусов. С 2015 года в Баку было завезено 968 новых автобусов, из которых 724 было доставлено по линии БТА, а 244 - частными перевозчиками. Таким образом, было обновлено 46% всего автобусного парка Баку. Вюсал Керимли отметил, что это самый высокий показатель среди крупных городов в мире. Так, к примеру, за последние пять лет в столице Турции Анкаре автобусный парк был обновлен на 18%, Тбилиси – на 15%, Москве и Белграде – на 13%, в Варшаве – на 22% и т.д. Наравне с покупкой новых автобусов проводится работа по ремонту имеющихся - за прошедший период было отремонтировано 1680 автобусов. Глава БТА также отметил, что ежедневно автобусами в Баку перевозится 2,2 миллиона пассажиров, и поэтому они требуют особого технического контроля. Особое внимание руководством страны уделяется и вопросам экологии в столице, и поэтому все закупаемые по государственной линии автобусы работают на сжатом природном газе, что снижает вредные выбросы в атмосферу более чем на треть. Глава БТА также отметил, что до 2015 года инфраструктура автобусных депо в Баку находилась в плачевном состоянии. У большинства перевозчиков не было собственных гаражей, и водители оставляли свои автобусы прямо на улице. При этом сами автобусы не проходили техническую проверку, а их водители не привлекались к медицинскому обследованию. И таким образом, БТА и BakuBus установили своеобразную планку, каким именно должен быть автобусный гараж. В настоящее время в Баку действует 11 гаражей, которые соответствуют установленным нормам.

Еще одной важной проблемой в городском транспорте, которую пришлось решать БТА, являлось отсутствие должного количества профессиональных водителей. За последние пять лет агентство провело обучение 4 236 водителей автобусов, 1 668 из которых впоследствии были приняты на работу в ООО BakuBus. Эти водители обеспечены официальными трудовыми договорами, социальным обеспечением, нормированным графиком работы, что в конечном счете приводит к меньшей физической и моральной нагрузке. Водители также регулярно привлекаются к тренингам по повышению профессиональной подготовки. Успехи в этом направлении можно увидеть и по статистике ДТП с участием автобусов. Стоит отметить, что автобусные аварии долгие годы оставались настоящим бичом в сфере общественного транспорта в Баку. Ежегодно совершались десятки аварий, в которых погибало большое количество людей. В 2020 году произошло 26 ДТП с участием автобусов, в результате которых погибли 10 человек. Однако ни один погибший не был пассажиром автобуса. Количество аварий с участием автобусов в 2020 году сократилось более чем на 20% по сравнению прошлым годом. О системе безналичных расчетов Очередным новшеством, внедренным БТА в сфере общественного транспорта, является система безналичной оплаты. В общей сложности безналичная оплата в настоящее время применяется на 1 107 автобусах, что составляет 53% от общего автопарка. Вюсал Керимли отметил, что сегодня ежедневно около 600 тысяч пассажиров пользуются безналичной системой оплаты в городских автобусах. Развитие этой системы позволяет обеспечить прозрачность, повысить собираемость налогов и вынуждает перевозчиков официально оформлять своих водителей. Отвечая на вопрос, почему данная система не распространяется на все автобусы, Вюсал Керимли отметил, что этого не позволяют технические возможности автобусов. И в процессе обновления автобусного парка будет расширяться и охват системы безналичной оплаты.

Первым делом пешеходы Особое внимание Бакинское транспортное агентство уделяет комфортному и безопасному передвижению пешеходов. В частности, для поощрения пешеходного движения подготовлена специальная концепция. Эта концепция подразумевает создание пешеходных зон, куда будет запрещено заезжать автомобилистам. С соответствующими структурами уже согласован полный запрет движения транспортных средств на 13 улицах и частичный запрет на 8 улицах. Первые пешеходные зоны планируется создать вокруг парка Хагани. Кроме этого, для повышения безопасности пешеходного движения на 165 улицах установлены пандусы. В результате проделанной работы беспрепятственность и безопасность пешеходного движения повышена на 22%.

Активно продолжается установка дорожных знаков. Только в 2020 году было установлено 4 167 дорожных знаков. Все эти меры безусловно отражаются на повышении безопасности пешеходов. По сравнению с 2019 годом в 2020 году количество ДТП с участием пешеходов сократилось на 20%. В целом в 2016-2020 гг. наблюдается сокращение количества подобных ДТП на 8,7% в год. Оптимизация маршрутов и сокращение перевозчиков Значительная работа за эти годы была проведена и в направлении оптимизации автобусных маршрутов. Были упразднены многие повторяющие друг друга и неэффективные маршрутные линии, число которых сегодня составляет 169. Значительно было сокращено и количество перевозчиков, доведя их до 29. Однако глава БТА считает и эту цифру слишком высокой, отмечая, что в сфере городского транспорта достаточно иметь 4-5 компаний-перевозчиков. Более эффективной работе автобусных маршрутов способствует и созданная Централизованная диспетчерская служба. В эту систему уже интегрированы 1097 автобусов по 50 маршрутным линиям. В 2020 году, после закрытия метрополитена из-за пандемии, весь груз ответственности по перевозке пассажиров пал именно на автобусы. Для решения проблем с резко возросшим пассажиропотоком в прошлом году БТА организовало 12 экспресс-маршрутных линий, по которым за год было перевезено свыше 10 миллионов человек. Особое внимание уделяется и организации комфортных пассажироперевозок в пригородные поселки. За пять лет было открыто 15 новых маршрутов в бакинские поселки. В ходе пресс-конференции Вюсал Керимли отметил, что с момента своего создания БТА начало внедрять концепцию организации транспортно-пересадочных узлов (хабов). Основная цель этих хабов заключается в повышении качества пассажироперевозок и оптимизация сети общественного транспорта. Кроме этого, хабы позволяют более эффективно контролировать пассажиропоток, а также координировать перевозку пассажиров из пригородных поселков в центр города. Раньше автобусы из поселков ездили напрямую в центр Баку, а теперь они едут в транспортно-пересадочный узел, а оттуда уже другие автобусы развозят пассажиров в разные части города. В общей сложности были созданы пять Центров обмена транспортом, чем был заложен фундамент системы «перехватывающих парковок» (Park&Ride). Нашумевшие специальные полосы для автобусов В ходе пресс-конференции Вюсал Керимли несколько раз отметил, что основной задачей БТА является обеспечение мобильности города. То есть в первую очередь обеспечивается комфортное передвижение для пешеходов и общественного транспорта и лишь затем частных автомобилей. Как известно, панацеей от постоянной загруженности дорог и пробок является развитие общественного транспорта. Автобус на дороге занимает место 2-3 автомобилей, а перевозит в десятки раз больше пассажиров. Жители развитых городов мира знают, что на работу намного быстрее добираться именно на общественном транспорте. В первую очередь, это связано с тем, что автобусы в этих городах имеют выделенную полосу движения, на которую запрещено заезжать владельцам частных авто. И даже когда в городе наблюдаются непреодолимые пробки, автобусы могут свободно курсировать по выделенным полосам.

По словам Вюсала Керимли, единственным способом борьбы с пробками в Баку является создание выделенных полос для автобусов. По его словам, в 2020 году в Кабинет министров было направлено обращение по организации специальных полос на 21 улице и проспекте Баку. На первом этапе согласована организация таких полос на 10 улицах и проспектах. Вместе с тем глава БТА отметил, что работа по организации выделенных полос для автобусов должна проводиться комплексно и охватить все основные улицы и проспекты города. Потому что, когда на одной улице маршрута автобуса создана выделенная полоса, а на другой ее нет, эффективности от этой меры не будет. Иными словами, глава БТА дал понять, что создание выделенных полос для автобусов является необратимым. Другими способами решить проблему с загруженностью дорог, кроме как развития общественного транспорта, не представляется возможным.