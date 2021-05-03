Вюсал Керимли вышел к народу с реформами и рассказал, как у него требовали деньги громкая пресс-конференция
На прошлой неделе глава Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли провел обширную пресс-конференцию, в которой подвел итоги пятилетней деятельности возглавляемого им агентства. Пресс-конференция была организована в Центре интеллектуального управления транспортом, где с учетом карантинных требований были созданы все условия для масштабного брифинга. Руководитель БТА говорил много, стараясь досконально обрисовать ситуацию с общественным транспортом в Баку, а также объяснить принимаемые Агентством решения, некоторые из которых в разное время вызывали резкое недовольство у автолюбителей Баку. Благодаря техническим возможностям, созданным в Центре интеллектуального управления транспортом, каждый аргумент, приводимый Вюсалом Керимли, подкреплялся фотофактами, которые выводились на большие экраны. Haqqin.az приводит основные тезисы, озвученные Вюсалом Керимли на этой пресс-конференции.
В начале мероприятия Вюсал Керимли напомнил присутствующим, что во главе угла деятельности БТА стоят не владельцы частных автомобилей, а пользователи общественного транспорта и пешеходы, которые составляют 60-70 процентов от общего числа горожан.
О городских автобусах
Вюсал Керимли отметил, что благодаря особому вниманию, которое оказывает руководство страны сфере общественного транспорта, ежегодно в Баку завозится свыше 300 новых автобусов. С 2015 года в Баку было завезено 968 новых автобусов, из которых 724 было доставлено по линии БТА, а 244 - частными перевозчиками. Таким образом, было обновлено 46% всего автобусного парка Баку.
Вюсал Керимли отметил, что это самый высокий показатель среди крупных городов в мире. Так, к примеру, за последние пять лет в столице Турции Анкаре автобусный парк был обновлен на 18%, Тбилиси – на 15%, Москве и Белграде – на 13%, в Варшаве – на 22% и т.д. Наравне с покупкой новых автобусов проводится работа по ремонту имеющихся - за прошедший период было отремонтировано 1680 автобусов. Глава БТА также отметил, что ежедневно автобусами в Баку перевозится 2,2 миллиона пассажиров, и поэтому они требуют особого технического контроля.
Особое внимание руководством страны уделяется и вопросам экологии в столице, и поэтому все закупаемые по государственной линии автобусы работают на сжатом природном газе, что снижает вредные выбросы в атмосферу более чем на треть.
Глава БТА также отметил, что до 2015 года инфраструктура автобусных депо в Баку находилась в плачевном состоянии. У большинства перевозчиков не было собственных гаражей, и водители оставляли свои автобусы прямо на улице. При этом сами автобусы не проходили техническую проверку, а их водители не привлекались к медицинскому обследованию. И таким образом, БТА и BakuBus установили своеобразную планку, каким именно должен быть автобусный гараж. В настоящее время в Баку действует 11 гаражей, которые соответствуют установленным нормам.
Еще одной важной проблемой в городском транспорте, которую пришлось решать БТА, являлось отсутствие должного количества профессиональных водителей. За последние пять лет агентство провело обучение 4 236 водителей автобусов, 1 668 из которых впоследствии были приняты на работу в ООО BakuBus. Эти водители обеспечены официальными трудовыми договорами, социальным обеспечением, нормированным графиком работы, что в конечном счете приводит к меньшей физической и моральной нагрузке. Водители также регулярно привлекаются к тренингам по повышению профессиональной подготовки.
Успехи в этом направлении можно увидеть и по статистике ДТП с участием автобусов. Стоит отметить, что автобусные аварии долгие годы оставались настоящим бичом в сфере общественного транспорта в Баку. Ежегодно совершались десятки аварий, в которых погибало большое количество людей. В 2020 году произошло 26 ДТП с участием автобусов, в результате которых погибли 10 человек. Однако ни один погибший не был пассажиром автобуса. Количество аварий с участием автобусов в 2020 году сократилось более чем на 20% по сравнению прошлым годом.
О системе безналичных расчетов
Очередным новшеством, внедренным БТА в сфере общественного транспорта, является система безналичной оплаты. В общей сложности безналичная оплата в настоящее время применяется на 1 107 автобусах, что составляет 53% от общего автопарка. Вюсал Керимли отметил, что сегодня ежедневно около 600 тысяч пассажиров пользуются безналичной системой оплаты в городских автобусах.
Развитие этой системы позволяет обеспечить прозрачность, повысить собираемость налогов и вынуждает перевозчиков официально оформлять своих водителей. Отвечая на вопрос, почему данная система не распространяется на все автобусы, Вюсал Керимли отметил, что этого не позволяют технические возможности автобусов. И в процессе обновления автобусного парка будет расширяться и охват системы безналичной оплаты.
Первым делом пешеходы
Особое внимание Бакинское транспортное агентство уделяет комфортному и безопасному передвижению пешеходов. В частности, для поощрения пешеходного движения подготовлена специальная концепция.
Эта концепция подразумевает создание пешеходных зон, куда будет запрещено заезжать автомобилистам. С соответствующими структурами уже согласован полный запрет движения транспортных средств на 13 улицах и частичный запрет на 8 улицах. Первые пешеходные зоны планируется создать вокруг парка Хагани.
Кроме этого, для повышения безопасности пешеходного движения на 165 улицах установлены пандусы. В результате проделанной работы беспрепятственность и безопасность пешеходного движения повышена на 22%.
Активно продолжается установка дорожных знаков. Только в 2020 году было установлено 4 167 дорожных знаков. Все эти меры безусловно отражаются на повышении безопасности пешеходов. По сравнению с 2019 годом в 2020 году количество ДТП с участием пешеходов сократилось на 20%. В целом в 2016-2020 гг. наблюдается сокращение количества подобных ДТП на 8,7% в год.
Оптимизация маршрутов и сокращение перевозчиков
Значительная работа за эти годы была проведена и в направлении оптимизации автобусных маршрутов. Были упразднены многие повторяющие друг друга и неэффективные маршрутные линии, число которых сегодня составляет 169. Значительно было сокращено и количество перевозчиков, доведя их до 29. Однако глава БТА считает и эту цифру слишком высокой, отмечая, что в сфере городского транспорта достаточно иметь 4-5 компаний-перевозчиков.
Более эффективной работе автобусных маршрутов способствует и созданная Централизованная диспетчерская служба. В эту систему уже интегрированы 1097 автобусов по 50 маршрутным линиям.
В 2020 году, после закрытия метрополитена из-за пандемии, весь груз ответственности по перевозке пассажиров пал именно на автобусы. Для решения проблем с резко возросшим пассажиропотоком в прошлом году БТА организовало 12 экспресс-маршрутных линий, по которым за год было перевезено свыше 10 миллионов человек.
Особое внимание уделяется и организации комфортных пассажироперевозок в пригородные поселки. За пять лет было открыто 15 новых маршрутов в бакинские поселки.
В ходе пресс-конференции Вюсал Керимли отметил, что с момента своего создания БТА начало внедрять концепцию организации транспортно-пересадочных узлов (хабов). Основная цель этих хабов заключается в повышении качества пассажироперевозок и оптимизация сети общественного транспорта. Кроме этого, хабы позволяют более эффективно контролировать пассажиропоток, а также координировать перевозку пассажиров из пригородных поселков в центр города. Раньше автобусы из поселков ездили напрямую в центр Баку, а теперь они едут в транспортно-пересадочный узел, а оттуда уже другие автобусы развозят пассажиров в разные части города. В общей сложности были созданы пять Центров обмена транспортом, чем был заложен фундамент системы «перехватывающих парковок» (Park&Ride).
Нашумевшие специальные полосы для автобусов
В ходе пресс-конференции Вюсал Керимли несколько раз отметил, что основной задачей БТА является обеспечение мобильности города. То есть в первую очередь обеспечивается комфортное передвижение для пешеходов и общественного транспорта и лишь затем частных автомобилей.
Как известно, панацеей от постоянной загруженности дорог и пробок является развитие общественного транспорта. Автобус на дороге занимает место 2-3 автомобилей, а перевозит в десятки раз больше пассажиров. Жители развитых городов мира знают, что на работу намного быстрее добираться именно на общественном транспорте. В первую очередь, это связано с тем, что автобусы в этих городах имеют выделенную полосу движения, на которую запрещено заезжать владельцам частных авто. И даже когда в городе наблюдаются непреодолимые пробки, автобусы могут свободно курсировать по выделенным полосам.
По словам Вюсала Керимли, единственным способом борьбы с пробками в Баку является создание выделенных полос для автобусов. По его словам, в 2020 году в Кабинет министров было направлено обращение по организации специальных полос на 21 улице и проспекте Баку. На первом этапе согласована организация таких полос на 10 улицах и проспектах.
Вместе с тем глава БТА отметил, что работа по организации выделенных полос для автобусов должна проводиться комплексно и охватить все основные улицы и проспекты города. Потому что, когда на одной улице маршрута автобуса создана выделенная полоса, а на другой ее нет, эффективности от этой меры не будет.
Иными словами, глава БТА дал понять, что создание выделенных полос для автобусов является необратимым. Другими способами решить проблему с загруженностью дорог, кроме как развития общественного транспорта, не представляется возможным.
И снова о парковках
Проблема с нехваткой парковочных мест не нова для Баку. В Бакинском транспортном агентстве знают об этой проблеме, но борьбу с парковкой автомобилей в неположенном месте прекращать не будут. Ведь припаркованные у обочин дорог автомобили парализуют движение и сводят на нет все усилия транспортников.
В ходе пресс-конференции Вюсал Керимли отметил, что за отчетный период со стороны БТА было организовано около 300 парковок, которые вмещают в себя более 5 300 автомобилей. По словам чиновника, созданные парковочные зоны занимают территорию около 8 гектаров, а самым ценным и дефицитным ресурсом в большом городе является земля.
Вюсал Керимли отметил, что именно по этой причине предоставить достаточное количество парковочных мест для всех желающих не представляется возможным. Единственным выходом из ситуации является правильное управление спросом на парковочные места.
Глава БТА коснулся и другой проблемы, связанной с оплатой парковочных мест. По его словам, сбор денег в различных частях Баку за парковку и стоянку автомобилей не имеет никакого отношения к Бакинскому транспортному агентству, и в связи с этим были обращения в соответствующие органы страны. Вюсал Керимли ясно дал понять, что без утверждения соответствующих тарифов со стороны правительства не может быть каких-либо сборов средств за парковку. А тарифы будут объявлены в ближайшие дни после согласования с соответствующим государственным органом.
Что касается «парковщиков», которые незаконно собирают деньги за стоянку автомобилей в городе, то, по словам Керимли, полностью искоренить их не получается из-за того, что у них есть покровители.
Вюсал Керимли признался, что были даже случаи, когда такие «парковщики» под видом сотрудников БТА подходили и к нему, требуя деньги за стоянку автомобиля. Разбираться в ситуации пришлось в полиции.
В заключение стоит отметить, что большая пресс-конференция Вюсала Керимли помимо подведения итогов пятилетней деятельности БТА призывает всех горожан задуматься о будущем Баку. Он не отрицает наличия проблем с загруженностью дорог, парковками и пр. Подробно разъясняя каждое непопулярное решение возглавляемого им ведомства, чиновник призывает граждан шире взглянуть на ситуацию. Если в течение ближайших лет не предпринять решительных шагов в сфере городского транспорта, ситуация с загруженностью дорог Баку будет лишь усугубляться. Спасти Баку от слишком большого количества частных автомобилей и вечной загруженности дорог может лишь развитие общественного транспорта. Бакинцы, как и жители других развитых городов мира, должны знать, что передвигаться на общественном транспорте не только намного быстрее, но и безопаснее.