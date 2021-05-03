В Турции разработали тест, определяющий штаммы COVID-19

В Турции ученые из университета в городе Измир разработали тест, который за три часа определяет штаммы коронавируса COVID-19. ОБ этом сообщило издание Milliyet во вторник, 4 мая.

Отмечается, что последовательности генов коронавируса анализируются с помощью диагностического набора, на основе специального программного обеспечения.

"Оценка результатов ПЦР-теста дает понять, является ли отобранная у пациента проба южноафриканским, бразильским, британским штаммом или начальным вариантом", – рассказал доцент Измирского экономического университета, заместитель заведующего кафедрой биомедицинской инженерии Осман Долука.

Утверждается, что для получения результата потребуется три часа. Штаммы коронавируса были успешно обнаружены на протяжении первого эксперимента, который проводился в прошлом месяце.