В Баку закрылась компания сына Эльдара Махмудова
ООО Kristal İnşaat объявило о своей ликвидации, сообщает газета Vergilər Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.
Согласно информации, кредиторы могут в течение 2 месяцев предъявить свои требования по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Юсифа Сафарова, дом 23А.
Напомним, компания принадлежит сыну экс-главы ликвидированного Министерства национальной безопасности Эльдара Махмудова - Анару Махмудову. ООО Kristal İnşaat было зарегистрировано в 2008 году. Уставный капитал компании составляет 50 манатов, ее законным представителем является Муса Мамед оглу Махмудов.