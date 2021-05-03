Сиявуш Новрузов рассказал в парламенте о джиннах

«Недавно на одном из армянских телеканалов показали священника, который заявил, что во Второй Карабахской войне на стороне Азербайджана в боях принимали участие джинны». Как сообщает парламентский корреспондент haqqin.az, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Сиявуш Новрузов.

По словам депутата, священник пытался убедить аудиторию в том, что армяне дезертировали, испугавшись джиннов: «Посмотрите, против кого мы воевали. Страна, у которой были десятки тысяч дезертиров, пытается связать это с джиннами. Эту победу одержали железный кулак Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, азербайджанская армия. В этой войне Азербайджан действовал в соответствии со всеми законами войны».