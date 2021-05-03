В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу группы из 11 человек, обвиняемых в оказании финансовой поддержки террористической группировке ИГИЛ.

Как сообщает haqqın.az, по окончании процесса был зачитан приговор, согласно которому Самир Гурбанов по прозвищу Абдулла получил 8 лет, Амин Гасанов и Афлатун Байрамов - по 7 лет, Техран Гасымов - 5 лет, другие обвиняемые – по 2 года 6 месяцев лишения свободы.

Отметим, что прокурор просил приговорить Самира Гурбанова к 18 годам, Амина Гасанова - к 17 годам, Афлатуна Байрамова - к 16 годам, Техрана Гасымова - к 15 годам, Бабека Мамедли - к 15 годам, Джавида Аменова - к 14 годам, Эльгюна Исмаилова - к 10 годам, Аладдина Ибишева - к 9 годам 6 месяцам, Шахрияра Джаббарова, Орхана Гурбанова и Юсифа Иманова - к 9 годам лишения свободы.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167-2.2.1 (незаконное производство, ввоз, продажа или распространение литературы, аудио- и видеоматериалов, товаров и изделий религиозного назначения и иных информационных материалов религиозного содержания, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 167-3.1 (изготовление, хранение или распространение материалов религиозного экстремизма), 214-1 (финансирование терроризма) и 218.2 (участие в преступном сообществе) УК Азербайджана.