МЧС предупреждает…

МЧС обратилось к населению в связи с погодой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, с утра 5 мая в стране ожидается нестабильная погода, будет дуть сильный ветер. В связи с ожидаемыми погодными условиями МЧС советует населению не выходить на улицу при сильном ветре без крайней необходимости по соображениям безопасности.

Если вы находитесь на улице, рекомендуется держаться подальше от легких и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями.

Также рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности, учитывая сложность тушения пожаров, особенно на открытом воздухе, при сильном ветре».