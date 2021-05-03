Известный ювелирный дом откажется от натуральных алмазов

Датский ювелирный дом Pandora объявил, что откажется от использования натуральных алмазов и перейдет исключительно на бриллианты, выращенные в лаборатории. Таким образом компания хочет повысить доступность украшений с бриллиантами, меняя слоган с "Бриллианты - это навсегда" на "Бриллианты - это для всех".

Как объяснил BBC News гендиректор компании Александер Лачик, при принятии этого решения компания учла принятые практики добывающих компаний, последствия от добычи для окружающей среды, а также то, что из-за обеспокоенности этими обстоятельствами начал расти спрос на искусственные алмазы. Кроме того, себестоимость искусственных алмазов для компании будет в три раза дешевле, добавил он.

Также Лачик рассчитывает, что низкая цена позволит увеличить продажи украшений с бриллиантами, которые пока занимают очень небольшую долю в продажах Pandora.

BBC News отмечает, что в мире производство искусственных алмазов растет и в 2020 году его объем вырос до 6-7 млн карат, тогда как добыча натуральных алмазов упала до 111 млн карат с пиковых 152 млн карат в 2017 году, по данным Antwerp World Diamond Centre (AWDC) и Bain & Company.