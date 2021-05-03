Первый заместитель главы Сабаила на допросе в Генпрокуратуре

На основании поступившей информации о незаконных действиях первого заместителя главы Исполнительной власти Сабаильского района Баку Байрамовой Халиды Нуру гызы в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана было проведено расследование.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, было установлено, что Х.Байрамова, злоупотребив служебными полномочиями, позвонив должностному лицу городской поликлиники №1, потребовала выдать медицинский документ, подтверждающий вакцинацию ее близкого родственника, в то время как тот не был вакцинирован.

В Генпрокуратуре Х.Байрамовой было сделано предупреждение. Также в связи с нарушением требований закона «О правилах этического поведения государственных служащих», в соответствии со статьей 23 Закона «О прокуратуре», в Исполнительную власть Сабаильского района было передано соответствующее представление для принятия мер и привлечения Байрамовой к дисциплинарной ответственности.