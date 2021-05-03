В зоопарке города Хайдарабад (Индия) были сделаны тесты на коронавирус. Пробы были взяты у 8 львов. Все результаты оказались положительными. Об этот The Center Cellular and Molecular Biology (CCMB) сообщил руководству Nheru Zoological Park (NZP). Ученые провели тестирование животных 29 апреля способом RT-PCR, итогом которого и стало это почти сенсационное заявление.

Пандемия Covid-19, вот уже более года не утихающая на нашей планете, демонстрирует нежелание сдаваться перед усилиями людей и попытками обуздать всемирное бедствие. Но, оказывается, и крупные особи животного мира не застрахованы от инфекции коронавируса. Тем более в такой стране, где пандемия бьет мировые рекорды заболеваемости.

Однако директор и куратор NZP Сиддхананд Кукрети пока что официально не подтвердил эту новость. Он с осторожностью сказал изданию The Economic Times: «Это правда, что у львов провились симптомы Covid, но я еще не получил сообщение по RT-PCR из центра CCMB. Львы чувствуют себя хорошо».

В свою очередь, доктор Шириш Упадийе, директор Wildlife Research&Training Centre (WRTC), отметил, что после того, как 8 тигров и львов были протестированы в Bronx Zoo и показали положительный результат, нет оснований для беспокойства. Он сказал, что вирус обнаружен также у собак и кошек в Гонконге.

Руководство зоопарка имени Неру, несмотря на сообщение о положительном тесте у львов, заявило, что после ветеринарного осмотра диких животных у них не отмечены симптомы, характерные для заболевания: потеря аппетита, насморк и другие.

Всего же тестированию подверглись 4 мужских и 4 женских особи из 12 львов, обитающих в условиях сафари (то есть под открытым небом в условиях дикой природы - прим.ред.) на площади 40 акров в зоопарке.

После сообщения о результатах теста у львов ветеринары взяли пробы из дыхательных путей и отправили в CCMB в Хайдарабад. Там ученые ежедневно исследуют геномы, которые могут быть в организме у животных или человека.

Тем не менее, после сообщения вирусологов о тревожном тесте было решено закрыть все национальные парки, святые места и тигровые резерваты, чтобы предотвратить возможное распространение болезни. А сам Nheru Zoological Park был закрыт для посещения на два дня. Как стало известно, примерно 25 работников там были тестированы и результаты показали положительный результат на наличие Covid-19. Об этом сегодня проинформировало издание Business Today.

Словом, от стихийного бедствия не может укрыться никто — ни человек, ни животные. А Covid-19 можно считать таковым.