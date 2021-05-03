Смертельные наводнения в Иране

В Иране не менее 10 человек погибли из-за наводнений, вызванных обильными ливнями. Об этом сообщило во вторник иранское агентство ILNA со ссылкой на главу Организации спасения общества Красного Полумесяца Мехди Валипура.

"Наводнение охватило иранские провинции Исфахан, Йезд, Южный Хорасан, Хорасан-Резави, Керман, Семнан, Тегеран, Систан и Белуджистан, - приводит ТАСС слова Валипура. - В ходе поисково-спасательных работ в провинциях Йезд, Керман и Южный Хорасан были обнаружены тела 10 человек, ранее считавшихся пропавшими без вести".

Как уточнил Валипур, "пришлось эвакуировать 48 домов, спасены около 100 человек. Всего пострадали шесть городов и 47 деревень". "Для оказания помощи задействованы 78 бригад спасателей, специальный автотранспорт и вертолеты", - добавил он.