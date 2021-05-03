В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 963 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 2 091 пациент выписан после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана во вторник, 4 мая.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 17 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлен в общей сложности 322 761 случай заражения коронавирусом, из этого числа 296 875 человек благополучно прошли лечение, 4 597 пациентов клиник скончались. Лечение 21 289 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего проведено 3 279 163 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11 328 - за минувшие сутки.