Блогер умер после 40 дней лечебного голодания

Блогер из России Виталий Выграновский умер в Абхазии после 40 дней голодания. Труп направлен в морг судебно-медицинских экспертиз. Об этом сообщает ТАСС.

"В воскресенье утром в отдел милиции города Новый Афон поступил звонок о том, что в одном из заброшенных домов в селе Анхуа Гудаутского района обнаружен труп мужчины. На место незамедлительно прибыли сотрудники милиции и прокуратуры, которые обнаружили там тело мужчины без признаков насильственной смерти, в неестественной позе. Удалось установить, что это блогер из Краснодара Виталий Выграновский, который 40 дней голодал. После начала лечебного голодания он приехал в Абхазию из РФ, в своем блоге он рассказывал о том, что очень сильно ослабел", - сказал сотрудник милиции Бадри Айба.

Стало известно, что Выграновский занимался йогой и ранее уже приезжал со своими друзьями в село Анхуа, где они жили в заброшенных домах.