Forbes: развод Гейтса может стать одним из самых дорогих в истории

Развод основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды может стать одним из самых дорогих в истории, им предстоит разделить состояние в $130,5 млрд. Об этом сообщил журнал Forbes.

На данный момент неизвестно, как будет поделено имущество, пара не раскрывает деталей договоренностей. По информации интернет-портала TMZ, супруги не заключали брачный контракт, но уже достигли соглашения о разделе имущества. В случае отсутствия такого соглашения и брачного контракта, согласно законам штата Вашингтон, совместно нажитая собственность делится поровну.

По данным Forbes, в настоящее время Билл Гейтс занимает четвертое место в списке богатейших людей мира с состоянием примерно $130,5 млрд. Bloomberg оценивает состояние супругов в $146 млрд.

Ранее Мелинда Гейтс сообщила, что не будет требовать алименты от супруга. Также известно, что они продолжат сотрудничать в рамках возглавляемого ими благотворительного фонда, одного из крупнейших в мире.