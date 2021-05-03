Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации главы государства генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев 3-4 мая посетили воинскую часть и подразделения в составе отдельной пограничной дивизии "Губадлы".

Как сообщили в Государственной пограничной службе, в рамках поездки был проверен ход выполнения поручений президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева о создании на этих территориях необходимой инфраструктуры пограничной обороны и безопасности после восстановления территориальной целостности Азербайджана и освобождения оккупированных земель.

Было отмечено, что начало деятельности десяти новых воинских частей на этих территориях имеет большое значение.

В ходе визита начальник ГПС и помощник президента также ознакомились с проделанной работой по организации служебно-боевых действий на пограничной заставе «Бартаз» на азербайджано-иранской границе в Зангиланском районе с целью дальнейшего повышения надежной охраны государственной границы.