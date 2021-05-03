Абрамяна уволили с должности замглавы Генштаба Армении

Президент Армении освободил Карена Абрамяна от должности заместителя начальника Генштаба ВС Армении. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Принимая за основу предложение премьер-министра, в соответствии с частью 1 статьи 133 Конституции, а также пунктом 1 части 1 статьи 40 закона «О воинской службе и статусе военнослужащего», освободить Карена Абрамяна от должности начальника Главного оперативного управления-заместителя начальника Генерального штаба ВС Армении», - говорится в указе Армена Саркисяна.

Абрамян был назначен на должность замначальника Генштаба ВС Армении в июне 2020 года.