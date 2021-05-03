Ровшан Рзаев о большом возвращении беженцев в Карабах

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с вновь избранными членами Общественного совета при госкомитете.

Председатель госкомитета поздравил членов совета и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

Р.Рзаев заявил, что под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане были проведены реформы во всех сферах, в том числе в сфере работы с беженцами и вынужденными переселенцами, а в результате победы в 44-дневной Отечественной войне у этих категорий граждан появилась возможность вернуться на родные земли.

Было отмечено, что абсолютное большинство вынужденных переселенцев мечтает в скором времени вернуться в родные края, по поручению главы государства ведется подготовка к большому возвращению, с этой целью осуществляются широкомасштабные мероприятия.

Председатель госкомитета подчеркнул, что новый состав Общественного совета начал свою деятельность именно в такое ответственное время. Он заметил, что для достижения эффективной организации участия общества в разработке и реализации государственной политики в сфере работы с вынужденными переселенцами госкомитетом совету будет оказана всяческая поддержка.

Новоизбранные члены Общественного совета заявили, что будут действовать в соответствии с действующим законодательством и требованиями главы государства, эффективно работать с беженцами и вынужденными переселенцами, а также принимать активное участие в их просвещении и защите их законных интересов.

После встречи состоялось первое заседание Общественного совета в новом составе. Председателем Общественного совета избран Анар Халилов, заместителем председателя - Хатира Велиева, секретарем - Самира Гусейнова.