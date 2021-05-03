«Азеригаз» продолжает масштабные работы в Баку

Производственным объединением « Азеригаз » в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов улучшается газоснабжение еще 20 тысяч абонентов , сообщили haqqın.az в пресс-службе объединения.

В Ясамальском районе Баку газовая линия по улице М.Гамидова, проложенная стальными трубами, срок эксплуатации которых истек, заменена на полиэтиленовые трубы диаметром 400 мм.

4 мая на пересечении улиц М.Гамидова и Х.Зардаби были проведены работы по подключению подземной газовой линии к существующей газовой сети. Несущие линии, идущие от трех газораспределительных магистралей, соединяются в одной точке, на каждой линии устанавливаются прокладки разного диаметра. Это делается с целью бесперебойного и безопасного обеспечения потребностей абонентов в природном газе, предотвращения возникновения длительных перебоев в газоснабжении при авариях, ремонте и строительстве.

Отметим, что в связи с подключением новой газовой линии сегодня с утра в Ясамальском районе: в жилом массиве новый Ясамал, 2-я Алатава, на улицах Шарифзаде, В.Алиева, Х.Мустафаева, Д.Буньядзаде, Р.Тагиева, У.Алекперова, И.Зулалова, Х.Дадашева и Хиябани подача газа была временно прекращена. К концу дня подача газа будет полностью восстановлена.