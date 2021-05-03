Ильхам Алиев уволил главу «Азерсу»

Президент  Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об освобождении Гусейнова Горхмаза Джаваншир оглу от должности председателя открытого акционерного общества «Азерсу».