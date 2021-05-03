Ильхам Алиев уволил главу «Азерсу»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об освобождении Гусейнова Горхмаза Джаваншир оглу от должности председателя открытого акционерного общества «Азерсу».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об освобождении Гусейнова Горхмаза Джаваншир оглу от должности председателя открытого акционерного общества «Азерсу».
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