МИД ответил на заявление Еревана о восстановительных работах в Шуше

«Страна, совершившая все эти зверства, нарушившая международные обязательства, не имеет морального или юридического основания давать какие-либо комментарии в связи с реставрационно-строительными работами, проводимыми Азербайджаном на своей территории. Сегодня Азербайджан устраняет тяжелые последствия агрессивной политики Армении, вандализма, и в таком случае было бы справедливо, если бы МИД Армении выступал не с необоснованными заявлениями, а с извинениями». Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана относительно заявления внешнеполитического ведомства Армении в связи с работами по восстановлению в Шуше.

В комментарии внешнеполитического ведомства Азербайджана до внимания МИД Армении доводится, что в отличие от Армении, десятилетиями удерживавшей территории соседнего государства под незаконной военной оккупацией, для Азербайджана, освободившего свои земли, каждый памятник, здание, камень на его территории представляет ценность; их реконструкции и охране уделяется внимание на государственном уровне.

Отмечается, что зверства, учиненные Арменией на территории Азербайджана, очевидны. В информации МИД подчеркивается, что Армения на этих территориях систематически и умышленно уничтожала или изменяла наследие культурного и исторического характера, в том числе рукописи и другие ценные экспонаты музеев, они расхищались, выставлялись на продажу на «черных рынках», расхищались образцы коврового искусства Азербайджана, от армянского вандализма пострадали сотни учреждений культуры, 927 библиотек с книжным фондом в 4,6 миллиона книг, 22 музея и филиала музеев, где собрано более 100 тысяч экспонатов, 4 картинные галереи, 8 парков культуры и отдыха, а также одно из старейших поселений мира на территории Физулинского района - Азыхская пещера, Шушинский Государственный историко-архитектурный заповедник.

Также отмечается, что обнаружение фрагментов ракеты «Искандер М» в 200 метрах от церкви Газанчы в Шуше и то, что только по счастливой случайности эта трагедия не произошла, показало, что этим смертоносным оружием Армения готова уничтожить весь город, в том числе и церковь, которую она «ценит».