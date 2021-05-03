Айдын Керимов, автор haqqin.az 18:11

Несколько дней назад азербайджанские власти распространили сообщение о начале крупномасштабных реставрационных работ в древней Шуше. В культурной столице Азербайджана возрождают памятники культуры, архитектуры и истории, пострадавшие не только в период второй карабахской войны, а буквально уничтоженные во время разрушительной первой войны и в годы правления оккупационной администрации. От Шуши остались одни развалины. Армяне сожгли и разобрали дворец первого карабахского хана Панахали хана. Стёрли мавзолей гения Вагифа и дом-музей автора первой оперы на Востоке Узеир бека Гаджибекова, превратили в руины дом великой поэтессы Натаван… Впрочем, черный список пострадавших от вандалов памятников можно продолжить бесконечно, ибо каждая улочка, дом, родник, даже вершины скал и неприступные утесы – это мотивы для теоретической поэтики и исторической прозы.

Впрочем, как прозаично и справедливо выразился премьер Армении Пашинян – армянские полевые командиры и бывшие верховные правители в лице Кочаряна и Саргсяна превратили Шушу в забытый, заросший сорняком заброшенный город. За 26 лет оккупации армянские полевые командиры не только равнодушно взирали на упадок и разрушение Шуши, но лично участвовали в осквернении и разорении центра карабахской культуры. За 26 лет армянские власти, объявившие Шушу столицей Карабаха, куда собирались переместить правительственные учреждения и парламент сепаратистского новообразования, восстановили лишь пострадавшую во время первой войны церковь Казанчецоц и, пользуясь услугами сомнительных иранских фальсификаторов, исказили первозданный вид возведенной карабахскими ханами уникальной мечети Гевхар-ага. А верхняя мечеть так и осталась разрушенной. И слава Аллаху, ведь азербайджанские реставраторы получили шанс вернуть мечети первородный облик.

Что же не устраивает армянские власти в начале реставрационных работ в исторической Шуше? Неужели они лелеют мечту о погубленной, расстрелянной Шуше, как и во времена Кочаряна, а затем Саргсяна стоящей в одних руинах? МИД Армении выступил с более чем странным заявлением, обвинив Азербайджан в «сокрытии военных преступлений и изменении архитектурной целостности собора в Шуше». Позабыв о времени, гневное заявление внешнеполитического ведомства уносит нас словно на машине времени в эпоху минувшую. Когда азербайджанские власти выступали с такими же заявлениями. После оккупации и разорения населенного исключительно азербайджанцами древнего города. В чем обвиняет Армения Азербайджан? В блокировании работы экспертов ЮНЕСКО в Шуше. Армения не впускала ЮНЕСКО на территорию уничтоженных азербайджанских памятников 30 лет. Чем недовольны армянские дипломаты и политики? Азербайджан якобы стирает следы армянского культурного наследия. И об этом заявляют власти страны, похоронившей в черной бездне все азербайджанское культурное наследие в семи районах и Нагорном Карабахе! И об этом рассуждают дипломаты и политики страны, сбросившие на Шушу разрушительные смертоносные «Искандеры»? Что же происходит на самом деле? Во время второй войны армянская церковь в Шуше действительно пострадала, и армянская военщина, укрывавшая в соборе своих солдат и добровольцев, обвиняла азербайджанцев в преднамеренном обстреле здания собора. Азербайджан, естественно, отрицал эти обвинения. Война – жестокое зрелище, бомбы не разделяют и не выбирают мечети с церквями.