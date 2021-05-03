Власти Германии отозвали разрешение на строительство «Северного потока-2»

Действие разрешения на строительство «Северного потока-2» до конца мая временно приостановлено после обращения в суд экологов, сообщила представитель Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH, сообщает Росбалт.

«Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы», — сказала она во вторник.

Природоохранные организации оспаривают выданное BSH 14 января 2021 года разрешение на строительство газопровода с конца сентября по конец мая на ветке протяженностью в 16,5 км в немецкой экономической зоне Балтийского моря.

Экологи оспорили разрешение на основании того, что территория района прокладки газопровода якобы имеет особое значение для гнездовых птиц, но в ведомстве с этим не согласны. Глубина моря в этом районе составляет около 20 метров, поэтому птицам эта местность не так важна. Помимо этого, BSH указывает, что скорость кораблей-трубоукладчиков мала, а сами строительные работы можно вести лишь 30 дней подряд в целях защиты птиц, а затем необходимо делать перерыв на две недели.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии отклонило требование экологов, и теперь они продолжили разбирательство через суд.