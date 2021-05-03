Как стало известно haqqin.az, руководствуясь принципами гуманизма, правительство Азербайджана освободило трех армянских военнослужащих, принимавших участие в войсковой операции против Азербайджана после подписания трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года.

Выдача военнопленных была осуществлена при посреднической миссии командующего Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Азербайджанские власти освободили военнослужащих Роверта Варданяна, Самвела Шухяна, Сейрана Тамразяна.

В ближайшие часы военнослужащие будут доставлены в Ереван на борту специального самолета, отбывшего из Баку.

Как сообщили haqqin.az официальные источники в правоохранительных органах, в результате проведенного расследования не была установлена причастность указанных лиц к совершенным военным преступлениям на территории Азербайджана.