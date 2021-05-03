Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по радиочастотам, сообщает АзерТАдж.

Согласно документу, в целях повышения эффективности использования средств радиосвязи и высокочастотных устройств в Азербайджане и координации деятельности государственных органов (структур) в этой области создается Государственная комиссия по радиочастотам в следующем составе:

Председатель госкомиссии - министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана; члены госкомиссии - заместитель министра обороны Азербайджана, заместитель министра внутренних дел Азербайджана, заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджана, заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.

По решению Государственной комиссии по радиочастотам к ее работе могут привлекаться представители государственных органов (структур).

Кабинету министров поручено в месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана проект Положения о Государственной комиссии по радиочастотам, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.