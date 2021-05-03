Выходец из России стал самым молодым криптомиллиардером мира

Выходец из России Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером в мире. С начала 2020 года состояние 27-летнего основателя криптовалюты Ethereum выросло почти в 25 раз, пишет Forbes.

Журналисты выяснили, что на криптовалютном кошельке предпринимателя 333 520 токенов стоимостью более 1,09 миллиарда долларов.

3 мая Ethereum рекордно подорожал. Стоимость одной единицы составляла 3328,9 доллара. Прежний исторический максимум был установлен в январе 2021 года. Тогда на пике стоимость достигала 1440 долларов.

По капитализации Ethereum уступает только биткоину: 389 миллиардов против 1,05 триллиона. Удорожание валюты стало следствием популярности DeFi — сервисов на блокчейне, которые могут стать альтернативой банковскому сектору и заменить традиционную финансовую систему. Многие протоколы DeFi построены на блокчейне Ethereum.

Создатель Ethereum родился в 1994 году в Коломне. В 6 лет он вместе с родителями перебрался в Канаду. Владеет русским, английским и китайским языками. В 2011 году Бутерин заинтересовался биткоином, в том же году основал журнал Bitcoin Magazine.

Собственную блокчейн-платформу Ethereum он запустил в 2015 году.