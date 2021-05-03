Дочь Билла Гейтса прокомментировала развод родителей

«Пока я сама пытаюсь разобраться со своими эмоциями и с тем, как лучше поддержать членов семьи», — заявила девушка. Она отметила, что в ближайшее время не собирается раскрывать детали развода и поблагодарила подписчиков за «добрые слова и поддержку», а также за «уважение к частной жизни ее семьи».

Во вторник, 4 мая, Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе. По данным издания TMZ, с прошением о разводе в суд обратилась Мелинда. По ее словам, их с Гейтсом брак был безвозвратно разрушен. Отмечается, что в документах о разводе не было информации о брачном контракте. При этом ранее супруги заключили договор о раздельном проживании.