Сегодня Министерство образования организовало визит иностранных студентов, обучающихся в Азербайджане, в Парк военных трофеев.

В мероприятии приняли участие 71 иностранный студент из 49 стран мира, представители высших учебных заведений и сотрудники Министерства образования.

В ходе визита участникам была представлена информация о славной победе Азербайджана, достигнутой в результате 44-дневной Отечественной войны.

Решительность и целеустремленность азербайджанской армии была продемонстрирована на фоне военных трофеев. Кроме того, участников ознакомили с другими важными моментами.

В заключение участники рассказали о своих впечатлениях и была сделана фотография на память.