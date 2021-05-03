Турция предложила России провести заседание по безопасности туризма

"На прошлой неделе мы направили наше официальное приглашение на заседание турецко-российской рабочей подгруппы по безопасности туризма, проведение которого было запланировано на апрель, но было отложено, с предложением провести его во второй половине мая в Анталье, чтобы российские власти увидели принятые меры и у них не осталось никаких вопросов", - сказал посол.

Турция предложила российской стороне провести во второй половине мая в Анталье заседание российско-турецкой экспертной подгруппы по безопасности туризма, чтобы продемонстрировать принятые Анкарой меры. Об этом заявил ТАСС во вторник посол Турции в России Мехмет Самсар.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой готовы в мае посетить Москву для переговоров по эпидемической ситуации, добавил Самсар.

"Министр иностранных дел Чавушоглу и министр культуры и туризма Эрсой выразили готовность посетить Москву в мае в подходящие для российской стороны даты, чтобы снять озабоченность своих российских коллег и предоставить необходимую информацию по эпидемической ситуации", - сказал он.

"Туризм - это сфера сотрудничества между Турцией и Россией, основанная на взаимной выгоде и являющаяся важной как в экономическом, так и в гуманитарном плане, - продолжил посол. - Хочу заявить, что мы, Турция, открыты к сотрудничеству и прилагаем все усилия, чтобы развивать наши отношения в этой сфере и принимать у себя миллионы российских граждан, которые желают отдохнуть в Турции, как и в прошлые годы, в самых лучших, здоровых и безопасных условиях".

Турция отмечает, что в популярных у туристов прибрежных городах наблюдается снижение уровня заражения коронавирусом, заявил Самсар. "Спад заболеваемости продолжается в наших приморских городах, пользующихся успехом у российских и других иностранных туристов. Например, скорость снижения числа заболевших в Анталье за неделю с 24 по 30 апреля составила 35% по сравнению с предыдущей неделей, - сказал он. - Мы стремимся к 17 мая снизить количество заболевших до 5 тыс.".

Турция с учетом развития эпидемической ситуации будет готова к 1 июня к возобновлению авиасообщения с РФ, указал посол.