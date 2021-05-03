Премьер-лига: «Карабах» теряет очки, но лидирует

Действующий чемпион «Карабах» принимал в Сураханах «Зиря». Встреча завершилась со счетом 1:1. Оба гола были забиты в первые 20 минут. На 17-й минуте счет открыл футболист «Зиря» Факундо Меливило, а на 19-й - Абдулла Зубир восстановил равновесие.

«Карабах» потерял два очка, но все же лидирует и за три тура до финиша имеет преимущество в одно очко над «Нефтчи».

«Зиря» набрала важное очко в борьбе за 3-е место, которое гарантирует путевку в еврокубки.

Сегодня также состоится матч «Сумгаит» - «Сабах». Вчера, напомним, были зафиксированы следующие результаты: «Кешля» - «Нефтчи» - 0:3, «Сабаил» - «Габала» - 1:0.

Турнирное положение

1. «Карабах» - 51 очко (25 матчей)

2. «Нефтчи» - 50 (25)

3. «Зиря» - 34 (25)

4. «Сумгаит» - 33 (24)

5. «Габала» - 24 (25)

6. «Сабаил» - 24 (25)

7. «Кешля» - 23 (25)

8. «Сабах» - 22 (24).