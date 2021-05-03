Посла России вызвали в МИД Франции

Посла России во Франции Алексея Мешкова вызвали в МИД страны на фоне введения Москвой санкций против ряда представителей Евросоюза. Об этом во вторник, 4 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя французского внешнеполитического ведомства.

Как пояснили в МИД Франции, российскому послу озвучили позицию Парижа относительно введенных Россией ограничений. «Мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц», — подчеркнул представитель ведомства.

При этом он отметил, что подобные действия России едва ли поспособствуют снижению напряженности в отношениях между Москвой и странами Европы, и выразил надежду на то, что российские власти все же будут «вести себя ответственно», чтобы улучшить ситуацию.

Кроме того, французская сторона выразила Мешкову озабоченность по поводу недавно принятого в России указа, ограничившего возможность найма сотрудников для диппредставительств на местах.