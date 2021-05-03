Блинкен: Разговор Путина и Байдена был бы полезен обеим странам

"Думаю, также полезно, чтобы два президента смогли говорить напрямую, лицом к лицу", - сказал Блинкен в интервью Financial Times.

Возможный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина лицом к лицу пойдет на пользу странам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Дипломатия заключается именно в прямом общении. Меня как дипломата всегда поражало, что люди порой думают, что это (дипломатия - ред.) вызывает вопросы или показывает слабость. Но общение с кем-либо ведь не исключает слово "нет" из вашего словаря", - добавил Блинкен.

Он повторил ранее выраженную позицию, что США предпочитают "более предсказуемые" отношения с РФ и не добиваются эскалации, но готовы отвечать на "безрассудные и агрессивные действия". Он также заявил, что страны могут сотрудничать по ряду вопросов, таким как стратегическая стабильность.

"Президент Байден твердо считает, что важно говорить ясно и прямо, и один из лучших способов сделать это - встретиться лицом к лицу", - сказал Блинкен.