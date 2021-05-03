Посол Турции в Парке военных трофеев фото
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи побывал в Парке военных трофеев в Баку. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Herbi Qenimetler Parkı (Zafer Parkı)’ndayız.#tekmilletikidevlet— Doç.Dr. Cahit Bağcı (@CahitBagci) May 4, 2021
👇https://t.co/Ix2OKahVIw pic.twitter.com/XezSoHMhh8
«Сегодня мы находимся в Парке военных трофеев, который был создан в результате освобождения Карабаха от армянской оккупации. Поздравляю с победой, брат!» – написал посол.