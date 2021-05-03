Премьер Грузии летит в Баку
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 5 мая посетит Азербайджан с официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства страны.
Первая встреча в рамках визита состоится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Запланирована и встреча главы правительства Грузии с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, а также со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.
Сопровождать Гарибашвили в Азербайджане будет министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.