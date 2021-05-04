Александр Караваев, научный сотрудник Института Экономики РАН, специально для haqqin.az 4 мая 2021, 23:15

Два фактора определяют фон и условия российско-азербайджанского экономического партнёрства: пандемия и возвращение районов вокруг Карабаха. Если первый фактор стал причиной торможения и паузы многих совместных проектов, то второй - восстановление районов, призванное стимулировать общий экономический рост в Азербайджане - может стать позитивным фактором, влияющим на расширение числа новых программ двустороннего взаимодействия.

Сфера высокой конкуренции Очередное, 19-ое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран проходило в двух форматах - первый день, консультации экспертов, второй день - обсуждения чиновников и бизнеса. Группы констатировали некоторое оживление - рост товарооборота в I квартале 2021 года составил 2% (в 2020 году товарооборот упал до $2,2 млрд в сравнении с $3 млрд в 2018 году). Однако, вакуум спада заполняется преувеличенными ожиданиями разного рода рисков, неопределенностью, ощущаемой субъектами российско-азербайджанских отношений, в свою очередь, ситуация дополнительно "подогревается" увеличением доли в экономике других партнёров Азербайджана. Пожалуй, одно из ключевых изменений прошлого года - расширение влияния Турции в качестве ключевого импортера азербайджанской несырьевой продукции. В принципе, Россия и Турция всегда делили между собой лидерские позиции в общем объеме товарооборота Азербайджана. Однако если в направлении Турции ведущую роль играли азербайджанские углеводороды, то в направлении России - поставки аграрной и другой товарной продукции. Рубежом оказался прошлый год, и первый квартал текущего, лишь зафиксировал ситуацию - экспорт азербайджанской ненефтяной продукции в Турцию в январе-марте составил - $163,1 млн (рост в 1,6 раза!), в направлении России - $129,8 млн (спад на 3,4%). Хотя, отметим такой нюанс - поставки российской продукции в общем балансе товарооборота с Азербайджаном постепенно возрастали, отчасти в связи с пандемией: поставки пшеницы выросли в 3 раза, подсолнечного масла - в полтора, шампуней (рост 39%), стиральных машин (19%) и лекарств (17%).

Проблема для Москвы в том, что в течение 2020 года стали проседать ранее "опережающие" проекты: сборка ГАЗ next "Азермашем" недавно стартовавшая в Гаджигабульском промквартале, совместное предприятие с Р-Фарм (Hayat Pharm) - отодвинулись с полноценным стартом, как минимум на полгода от намеченного срока. В то время, как турецкие партнёры активно предлагают и, видимо, вскоре начинают осваивать новые для Азербайджана сегменты - производство осветительных светодиодов, ветряных и солнечных микрогенераторов, заходят в горнорудную и металлургию, учитывая транспортную доступность. При этом зафиксируем ещё раз - только Турция (32,5%) и Россия (25,9%) формируют более половины экспорта обработанной продукции Азербайджана, а значит, ситуация именно на этих двух направлениях будет способствовать азербайджанской экономике решить задачу удвоения ненефтяного экспорта к 2026 году (ориентировочно до $4 млрд). Колебания спроса и предложения на рынке нефти, вызванные в том числе переходом к электродвигателям и возобновляемой энергетике к 2030 году, уже просто не оставляют выбора Азербайджану - есть острая необходимость наращивания мощностей по широкому диапазону неуглеводородного экспорта. Реалии и перспективы В экономической тематике двусторонних отношений можно выделить четыре блока: - работа трёхстронней комиссии вице-премьеров Азербайджана, России, Армении. Реконструкция Закавказской железной дороги с ж.д. узлом в Джульфе важный и долгосрочный фактор влияния на экономическую активность в регионе. Данный проект в среднесрочном плане носит не менее важный стратегический характер, чем дорога Баку-Карс, стимулируя в будущем потоки по коридору "Север-Юг". Многое зависит от позиции Армении, но сами работы будут выполняются РЖД на армянском участке длинной всего 40 километров. Другое дело, что в целом, сопряжение магистралей в общий коридор может произойти не раньше весны 2023 года. Соответственно, в это время он будет оставаться подвешенным в зависимости от политической ситуации в Ереване;

- участие российских компаний в подрядах на восстановление освобождённых территорий. С учётом начатых работ, нет сомнений, что турецкие компании, в виду своей активности получают больше стартовых преимуществ. Но со временем, на последующих этапах восстановления балансы восстановятся в зависимости от специализаций и опыта тех или иных исполнителей подрядов. Россия, в свою очередь, концентрируется на обустройстве базовой инфраструктуры - разминирование, завоз гуманитарных грузов (уже поступило около 1,5 млн тон). Тут надо понимать, что это одновременно и поддержка армянского анклава, но и вклад в развитие Азербайджана - российские саперы единственные из числа партнёров Баку, кто взвалил на себя максимальный груз этих задач (собственно, это было одно из условий размещения миротворцев на территории Азербайджана).

Москва, так же будет стремится направить свои компании на подряды по обустройству региона. Недавно состоялась бизнес-миссия российской строительной индустрии в Азербайджан. По ее результатам 7 из 11 российских компаний ведут детальные переговоры по формированию коммерческих предложений. Обсуждаются поставки оборудования для теплиц, керамической плитки, добавок к бетону, сэндвич-панелей и стальных дверей, и прочих материалов; - пакет "дорожных карт". План действий по шести направлениям, подписанный в 2018 году (пять "дорожных карт" плюс "шестая" в 2019), стал, фактически, новой формой административной координации правительств. Речь идёт о программах: снижения барьеров а торговле (форма замещения необходимости общей зоны свободной торговли); развития всех видов транспорта, включая производство ж.д платформ на территории Азербайджана; план развития совместных производств; план взаимодействия в области цифровизации бюджетно-налоговой сферы; план по увеличению взаимного посещения стран и гуманитарных контактов. Очевидно, что пандемия отодвинула множество проектов, в частности, производство на Азермаше зерноуборочных комбайнов NOVA-340 совместно «Ростсельмаш». Но, по заявлению Минэкономики РФ, стороны постараются сосредоточиться на пунктах "Плана по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского взаимодействия до 2024 г" - другом документе, обобщающем ключевые проекты "дорожных карт". Лучше всего, насколько можно судить по статистике и потенциалу, складываются условия у "шестой карты" - инновационного развития и цифровой экономики. В 2020 году Азербайджан закупил телекоммуникационное оборудование, производимое компаниями из московской агломерации на сумму $85,14 млн, заняв первое место в числе покупателей коммуникационной техники московской сборки. Россия сохраняет лидерство в цифровизации Восточной Европы и СНГ. Правительство РФ предлагает партнерам в СНГ внедрять сети ИИ анализирующие отраслевые, ведомственные и частные базы данных: от производств, до школ и больниц. - работы по сопряжению МТК "Север-Юг" и "Северо-Запад" (от Сибири и Урала до портов Турции через Баку-Тбилиси-Карс).