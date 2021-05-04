Российско-азербайджанское взаимодействие: Зангезурский узел, Карабах и пандемия статья концептуальная, взгляд из Москвы

Александр Караваев, научный сотрудник Института Экономики РАН, специально для haqqin.az

Два фактора определяют фон и условия российско-азербайджанского экономического партнёрства: пандемия и возвращение районов вокруг Карабаха. Если первый фактор стал причиной торможения и паузы многих совместных проектов, то второй - восстановление районов, призванное стимулировать общий экономический рост в Азербайджане - может стать позитивным фактором, влияющим на расширение числа новых программ двустороннего взаимодействия.

На сегодняшний день российско-азербайджанское взаимодействие определяют три платформы: Карабах, пандемия и Зангезурский узел

Сфера высокой конкуренции

Очередное, 19-ое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран проходило в двух форматах - первый день, консультации экспертов, второй день - обсуждения чиновников и бизнеса. Группы констатировали некоторое оживление - рост товарооборота в I квартале 2021 года составил 2% (в 2020 году товарооборот упал до $2,2 млрд в сравнении с $3 млрд в 2018 году). Однако, вакуум спада заполняется преувеличенными ожиданиями разного рода рисков, неопределенностью, ощущаемой субъектами российско-азербайджанских отношений, в свою очередь, ситуация дополнительно "подогревается" увеличением доли в экономике других партнёров Азербайджана.

Пожалуй, одно из ключевых изменений прошлого года - расширение влияния Турции в качестве ключевого импортера азербайджанской несырьевой продукции.

В принципе, Россия и Турция всегда делили между собой лидерские позиции в общем объеме товарооборота Азербайджана. Однако если в направлении Турции ведущую роль играли азербайджанские углеводороды, то в направлении России - поставки аграрной и другой товарной продукции.

Рубежом оказался прошлый год, и первый квартал текущего, лишь зафиксировал ситуацию - экспорт азербайджанской ненефтяной продукции в Турцию в январе-марте составил - $163,1 млн (рост в 1,6 раза!), в направлении России - $129,8 млн (спад на 3,4%).

Хотя, отметим такой нюанс - поставки российской продукции в общем балансе товарооборота с Азербайджаном постепенно возрастали, отчасти в связи с пандемией: поставки пшеницы выросли в 3 раза, подсолнечного масла - в полтора, шампуней (рост 39%), стиральных машин (19%) и лекарств (17%).

Турция (32,5%) и Россия (25,9%) формируют более половины экспорта обработанной продукции Азербайджана

Проблема для Москвы в том, что в течение 2020 года стали проседать ранее "опережающие" проекты: сборка ГАЗ next "Азермашем" недавно стартовавшая в Гаджигабульском промквартале, совместное предприятие с Р-Фарм (Hayat Pharm) - отодвинулись с полноценным стартом, как минимум на полгода от намеченного срока. В то время, как турецкие партнёры активно предлагают и, видимо, вскоре начинают осваивать новые для Азербайджана сегменты - производство осветительных светодиодов, ветряных и солнечных микрогенераторов, заходят в горнорудную и металлургию, учитывая транспортную доступность.

При этом зафиксируем ещё раз - только Турция (32,5%) и Россия (25,9%) формируют более половины экспорта обработанной продукции Азербайджана, а значит, ситуация именно на этих двух направлениях будет способствовать азербайджанской экономике решить задачу удвоения ненефтяного экспорта к 2026 году (ориентировочно до $4 млрд). Колебания спроса и предложения на рынке нефти, вызванные в том числе переходом к электродвигателям и возобновляемой энергетике к 2030 году, уже просто не оставляют выбора Азербайджану - есть острая необходимость наращивания мощностей по широкому диапазону неуглеводородного экспорта. 

Реалии и перспективы

В экономической тематике двусторонних отношений можно выделить четыре блока:

- работа трёхстронней комиссии вице-премьеров Азербайджана, России, Армении.

Реконструкция Закавказской железной дороги с ж.д. узлом в Джульфе важный и долгосрочный фактор влияния на экономическую активность в регионе. Данный проект в среднесрочном плане носит не менее важный стратегический характер, чем дорога Баку-Карс, стимулируя в будущем потоки по коридору "Север-Юг". Многое зависит от позиции Армении, но сами работы будут выполняются РЖД на армянском участке длинной всего 40 километров. Другое дело, что в целом, сопряжение магистралей в общий коридор может произойти не раньше весны 2023 года. Соответственно, в это время он будет оставаться подвешенным в зависимости от политической ситуации в Ереване;

Россия и Азербайджан рассекут Зангезурский узел?

- участие российских компаний в подрядах на восстановление освобождённых территорий.

С учётом начатых работ, нет сомнений, что турецкие компании, в виду своей активности получают больше стартовых преимуществ. Но со временем, на последующих этапах восстановления балансы восстановятся в зависимости от специализаций и опыта тех или иных исполнителей подрядов. Россия, в свою очередь, концентрируется на обустройстве базовой инфраструктуры - разминирование, завоз гуманитарных грузов (уже поступило около 1,5 млн тон). Тут надо понимать, что это одновременно и поддержка армянского анклава, но и вклад в развитие Азербайджана - российские саперы единственные из числа партнёров Баку, кто взвалил на себя максимальный груз этих задач (собственно, это было одно из условий размещения миротворцев на территории Азербайджана).

Российские сапер расчищают и Агдам

Москва, так же будет стремится направить свои компании на подряды по обустройству региона. Недавно состоялась бизнес-миссия российской строительной индустрии в Азербайджан. По ее результатам 7 из 11 российских компаний ведут детальные переговоры по формированию коммерческих предложений. Обсуждаются поставки оборудования для теплиц, керамической плитки, добавок к бетону, сэндвич-панелей и стальных дверей, и прочих материалов;

- пакет "дорожных карт".

План действий по шести направлениям, подписанный в 2018 году (пять "дорожных карт" плюс "шестая" в 2019), стал, фактически, новой формой административной координации правительств. Речь идёт о программах: снижения барьеров а торговле (форма замещения необходимости общей зоны свободной торговли); развития всех видов транспорта, включая производство ж.д платформ на территории Азербайджана; план развития совместных производств; план взаимодействия в области цифровизации бюджетно-налоговой сферы; план по увеличению взаимного посещения стран и гуманитарных контактов.

Очевидно, что пандемия отодвинула множество проектов, в частности, производство на Азермаше зерноуборочных комбайнов NOVA-340 совместно «Ростсельмаш». Но, по заявлению Минэкономики РФ, стороны постараются сосредоточиться на пунктах "Плана по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского взаимодействия до 2024 г" - другом документе, обобщающем ключевые проекты "дорожных карт". Лучше всего, насколько можно судить по статистике и потенциалу, складываются условия у "шестой карты" - инновационного развития и цифровой экономики. В 2020 году Азербайджан закупил телекоммуникационное оборудование, производимое компаниями из московской агломерации на сумму $85,14 млн, заняв первое место в числе покупателей коммуникационной техники московской сборки.

Россия сохраняет лидерство в цифровизации Восточной Европы и СНГ. Правительство РФ предлагает партнерам в СНГ внедрять сети ИИ анализирующие отраслевые, ведомственные и частные базы данных: от производств, до школ и больниц.

- работы по сопряжению МТК "Север-Юг" и "Северо-Запад" (от Сибири и Урала до портов Турции через Баку-Тбилиси-Карс).

На кону и стратегический проект "Север-Юг"

Благодаря росту торговли с Ираном грузопоток по "Север-Юг" вырос более чем 15% по сравнению с 2019 годом. Объем грузоперевозок по железной дороге увеличился на 23%, рост автомобильных перевозок составил около 14%. Интересно, что благодаря развитию торговли России с Турцией в 2020 году на 11% увеличились перевозки по коридору «Север-Запад» - в феврале 2021 года из Турции до Калужской области (Ворсино) прошел первый контейнерный поезд с бытовой техникой.

В развитие этой сферы между Москвой и Баку подписан новый контракт на поставку 100 грузовых вагонов (около 350 млн рублей). Первую партию отправят уже осенью этого года.

Таким образом, взаимодействие России и Азербайджана, погруженное в сеть многосторонних связей с другими крупными соседями - Турцией, Ираном, Туркменией, будет наращиваться объективными темпами, учитывая ограничения пандемии и реальные тенденции мировой экономики.