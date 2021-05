Заблокированный в соцсетях Трамп открыл собственный сайт

Отмечается, что ресурс называется From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Трампа»). На нем бывший американский лидер собирается публиковать обращения к сторонникам.

По словам источника телеканала, возможность размещать сообщения на сайте получит сам Трамп, а его последователи смогут делиться ими в своих соцсетях. «Эта система позволит Трампу обращаться к своим последователям», — уточнил собеседник издания, добавив, что речь идет об одностороннем общении.

В начале апреля Трамп зарегистрировался в новой соцсети под названием Campaign Nucleus. С ее помощью можно отправлять электронную почту, сообщения и заявления в СМИ. Другие пользователи также смогут связываться с представителями партий и принимать участие в чатах.

Главные мировые соцсети заблокировали аккаунты бывшего президента еще в январе. Речь идет о Twitter, YouTube, Facebook, Instagram и Twitch. Блокировки прошли после беспорядков, которые сторонники республиканца учинили 6 января в Капитолии.