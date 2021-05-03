Диетолог назвала приводящие к заболеваниям сердца продукты

По ее словам, риск заболеваний сердца можно значительно снизить с помощью поддержки правильного питания и здорового образа жизни. Кроме того, несбалансированное питание может стать причиной развития болезней сердца. Так, злоупотребление жирными сортами мяса может привести к потере эластичности сосудов и повышению риска тромбоза.

«Питание естественным образом сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, а также влияет на кровь и ее состав», — отметила специалист. По ее мнению, если долго питаться несбалансированно, это может сказаться на организме так, что будет развиваться тромбоз.

Самым главным провокатором является жареное мясо. Дюваль подчеркнула, что от употребления красного мяса нужно отказаться тем, кто уже имеет проблемы с сосудами и сердцем. «Жирная белковая пища, например, всеми любимые шашлыки, способствует закупорке сосудов», — заключила диетолог.