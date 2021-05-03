Дмитрий Рой, автор haqqin.az 02:26

Министры иностранных дел семи ведущих стран Запада собрались в Лондоне, предваряя ежегодный саммит руководителей своих государств. И министры, и политические лидеры G7 не виделись в таком формате уже почти два года. Всему виной коронавирус. Последний раз большая встреча лицом к лицу состоялась в августе 2019 года во французском Биарицце. Следующий должен был состояться в июне 2020 года в Соединенных Штатах. Дональд Трамп еще попытался перенести его на осень, поближе к президентским выборам, чтобы использовать в корыстных электоральных целях, показав себя во всей красе на фоне прочих мировых лидеров. Еще и Россию предлагал на саммит пригласить. Но сначала, сославшись на занятость борьбой с пандемией, от участия отказалась Ангела Меркель, вслед за ней Эммануэль Макрон. А какая без них семерка?

В Белом доме прикидывали, не провести ли саммит в скучном режиме видеоконференции, но эта идея никак не грела Трампа. Американцы еще раз попытались предложить всем собраться в ноябре очно, но до этого так и не дошло. Впервые с 1975 года ежегодный саммит G7 в 2020 году так и не состоялся. В какой пропорции вина за это лежит на коронавирусе и на нежелании европейцев встречаться с Дональдом Трампом, поражения которого, не скрывая, ожидали в Париже и Берлине, можно только гадать. Британская встреча в нынешнем году заранее планировалась онлайн, но активные прививочные мероприятия открыли возможность вернуться к работе в нормальном режиме. С 11 по 13 июня мировые лидеры будут обмениваться мнениями по самым горячим вопросам в британском курортном городке Карбис Бэй. Нынешняя очная встреча руководителей США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Канады и Италии будет, конечно, проходить под знаком возвращения Соединенных Штатов в большую мировую политику и сплочения союзников под своими знаменами. При Трампе, ощущая его нелюбовь к союзным обязательствам и недоверие к любым альянсам, большой Запад несколько растерялся, лишившись привычного американского лидерства. Сейчас все возвращается на свои места. А Британия, выпавшая из Евросоюза, будет теперь прилагать дополнительные усилия, чтобы показать свою особенную близость с США.