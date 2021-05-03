Процесс монтажа нового объекта на орбите продолжится два года, прежде чем туда полетят первые тайконавты.

Радости в Поднебесной не было конца. Модуль Tianhe благополучно вышел на орбиту, чем ознаменовал первый этап строительства будущей космической станции с пятизвездным красным флагом КНР на фюзеляже.

Космическая тема нередка в информационной ленте haqqin.az. Мы внимательно следим и сообщаем о важных событиях в освоении космоса. Несколько дней назад Китай запустил на орбиту первый модуль своей орбитальной станции Тiangong.

Китай отправит в ближний космос еще 11 миссий, то есть, осуществит старты с монтажными блоками станции. И только потом запланированы 4 полета с переходом экипажей на борт станции. Если все удастся, то КНР сделает огромный шаг в освоении космического пространства.

Хуже дела обстоят с ракетой, выведшей блок на околоземную орбиту - «Долгий поход-5B». Сделав свое дело, ракета должна была сгореть в плотных слоях атмосферы, хотя бы частично и остаткам надлежало упасть в океан. Но этого не случилось.

Как обнаружили астрономы, фрагмент ракеты длиной 30 метров кувыркается на орбите, попеременно, то приближаясь к Земле на расстояние 170 километров, то отдаляясь от нее на 375 километров.

Эллипс его движения все время меняется, и, по расчетам ученых, через несколько или даже несколько десятков дней объект все же войдет в атмосферу планеты. Однако, к сожалению, нет возможности точно рассчитать, в каком именно месте это произойдет — то ли над океаном, то ли над сушей.

Проблема еще и в том, что толщина атмосферы все время меняется, из-за чего верхние ее слои, (сопротивление которых может наконец направить фрагмент ракеты на Землю), бесконечно волнуются, то поднимаясь, то опадая, (как это происходит в море), в зависимости от разных факторов — таких, как солнечная активность.

Тем временем, ракета на нынешней орбите, точнее, ее часть делает оборот вокруг Земли с большой скоростью, в течение всего 90 минут. Это означает, что ошибка в расчетах момента входа в атмосферу даже в несколько минут означает, что столкновение может произойти в нескольких тысячах километров от предполагаемой точки.

Правда, ученые успокаивают: шанс на то, что ракета упадет на голову человеку, находящемуся на суше, равна одному случаю на несколько миллиардов.

Этот опасный прецедент - не первый в истории китайской космонавтики. Ровно год назад, в 2020-м неконтролируемый вход в атмосферу многотонного фрагмента ракеты привел к тому, что одна часть объекта приводнилась, а точнее, затонула в океане, а падение другой произошло на территории Берега Слоновой Кости (или Кот-ди-Вуар).

Хочется надеяться, что на сей раз останки «Долгого марша» все-таки поглотит океан, а земляне отделаются легким испугом.