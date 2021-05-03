Как сообщает haqqin.az со ссылкой на ОАО "Азерсу", в соответствии с планом мероприятий, будут реконструированы водозаборы Кичик Кирс и Зарыслы, обеспечивающие Шушу питьевой водой.

Из источника Кичик Кирс до Шуши будет проложен новый магистральный водопровод. В самом городе будут построены распределительные сети протяженностью шесть километров и три водохранилища емкостью 500 кубометров каждый.

Стартовали работы и по реконструкции магистрального водопровода в Шушу, который эксплуатировался долгие годы. Для этого прокладывается новый магистральный водопровод протяженностью 1,8 километра от водозаборной камеры в районе города Шуша до резервуара в городе.