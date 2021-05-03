Нигяр Джафаровой были предъявлены обвинения по статьям 29, 120.2.7 (покушение на преднамеренное убийство двух и более лиц) и 29, 120.2.9 (покушение на умышленное убийство лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии для виновного) УК Азербайджана.

В ходе заседания был зачитан обвинительный акт, согласно которому преступление было совершено в 21:00 20 декабря прошлого года на Внешней окружной дороге в Ясамальском районе. Нигяр Джафарова выбросила с балкона собственной квартиры своих сыновей – трехлетнего Гусейна и годовалого Октая, а затем и сама выбросилась с балкона. Нигяр и ее дети получили травмы различной степени тяжести, однако врачам удалось их спасти.

В суде обвиняемая назвала инцидент «страшным сном» и заявила о том, что ничего не помнит.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит процесс по делу 30-летней женщины, которая в прошлом году сначала выбросила с балкона четвертого этажа жилого дома в Ясамале двух своих детей, а потом выбросилась и сама. К счастью, всех троих удалось спасти.

На первых допросах по делу Нигяр Джафарова заявила, что пошла на такой шаг из-за семейных проблем. Женщина заявила, что ее муж – наркоман и она не хотела, чтобы ее сыновья стали такими же наркоманами, как и их отец. Нигяр сказала, что именно по этой причине она решила убить сыновей и свести счеты с жизнью.

Однако в ходе дальнейшего расследования было установлено, что Нигяр Джафарова была не в состоянии оценивать свои действия, и совершила преступление в невменяемом состоянии. Нигяр Джафарова, доставленная в зал суда в наручниках, во время допроса по существу обвинения на большинство вопросов отвечала: «Я не помню», «Я не знаю».

Государственный обвинитель спросил обвиняемую, сколько лет она живет в браке, обижает ли ее муж.

«Я знаю, что я замужем и у меня трое детей. Мой муж работает, чем занимается – я не знаю. У нас нормальные отношения. В последнее время я болею», - так бессвязно она отвечала на вопросы обвинителя.

Нигяр Джафарова также сказала, что не может вспомнить события того дня и ей все происшедшее кажется сном.

«У нас был стул на балконе. Я хотела поймать ребенка и упала сама», - заявила обвиняемая.

Затем выступила законный представитель обвиняемой, ее мать Фазиля Мамедова.

«Я просмотрел запись с места инцидента и пришел в ужас. Были ли у вашей дочери проблемы в семье или нет? Вы – мать, и не могли этого не чувствовать», - обратился к матери обвиняемой судья.

Фазиля Мамедова ответила, что в семье ее дочери не было больших проблем. Только в последнее время ее дочь начал жаловаться на усталость, апатию и сильные головные боли.

«Мы водили ее к врачу. Доктор выписал лекарства, однако моя дочь не прошла курс лечения этими препаратами до конца. Ее муж Джавид работал поваром. На тот момент из-за пандемии он три месяца сидел без работы», - сказала мать обвиняемой.

Затем показания в качестве свидетеля дал Зия Джафаров – брат мужа Нигяр - Джавида Джафарова. Свидетель заявил, что его брат не употребляет спиртное и не принимает наркотики, и был всегда ласков с супругой и детьми.

«В тот день брат позвонил мне и стал кричать в трубку, чтобы я немедленно приехал к нему домой. Когда я приехал, я увидел Нигяр и детей на земле. Я отвез их в больницу», - сказал свидетель.

Сестра и отец обвиняемой, допрошенные в качестве свидетелей, дали такие же показания. По их словам, семья Нигяр была дружной, и они жили хорошо. Сама Нигяр в последнее время начала жаловаться на головные боли, сонливость и усталость.

Очередное заседание по делу пройдет 8 мая.