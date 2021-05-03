Посольство Саудовской Аравии возобновит свою работу в Дамаске после праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), завершающего 13 мая мусульманский пост в месяц рамадан. Об этом сообщила издающаяся в Лондоне общеарабская газета Rai Al Youm.

По ее сведениям, в церемонии открытия здания саудовской дипмиссии в сирийской столице будет участвовать делегация во главе с министром иностранных дел королевства принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Как утверждает издание, договоренность о нормализации сирийско-саудовских отношений после почти 10-летнего перерыва была достигнута в понедельник на встрече шефа саудовской спецслужбы Халеда аль-Хмейдана с президентом Башаром Асадом и главой Бюро национальной безопасности Сирии Али аль-Мамлюком.

По информации газеты, визит в Дамаск главы саудовской спецслужбы произошел спустя две недели после состоявшихся в Багдаде секретных саудовско-иранских переговоров. 28 апреля наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил в телеинтервью "о желании установить сильные партнерские отношения с Ираном". Саудовские власти в настоящий момент полностью прекратили оказание поддержки сирийской оппозиции и закрыли офис оппозиционного Сирийского комитета по переговорам, который находился в Эр-Рияде с 2017 года, отмечает ТАСС.