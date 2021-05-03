Президент Киргизии подписал новую Конституцию

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал Конституцию, принятую на референдуме. Также он подписал закон «О Конституции Кыргызской Республики», сообщает пресс-служба главы государства.

«Новая Конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество»,— говорится в поздравлении Жапарова с Днем Конституции, его цитирует Коммерсант.

Референдум по новой Конституции прошел 11 апреля. Ее поддержали 79,3% избирателей. Основной закон теперь возлагает главную ответственность за государственное управление на президента, который будет определять внутреннюю и внешнюю политику, состав правительства, назначать полномочных представителей в областных администрациях. Председателем кабмина будет работать глава администрации президента. Число депутатов парламента сокращено со 120 до 90.